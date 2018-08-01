ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение огневой активности на Донбассе
На Донбассе прізко возросло количество нарушений режима прекращения огня
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В частности, в Донецкой области миссия констатировала резкое увеличение количества нарушений перемирия - зафиксировано примерно 245 взрывов. В предыдущем отчетном периоде таких взрывов было 15.
"Поздно вечером 29 и ночью 30 июля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 9 взрывов неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 6 взрывов неопределенного происхождения и 1 снаряд с северо-запада на юго-восток", - говорится в отчете.
Также СММ зафиксировала рост числа нарушений режима прекращения огня в Луганской области. В частности, задокументировано 22 взрывы ( против 0 в предыдущем отчетном периоде).
"Миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода возле Калинового (Донецкая область)", - указано в отчете.
Напомним, 28 июля 2018 года участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 120 взрывов на Донбассе.