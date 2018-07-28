В ОБСЄ зафіксували 120 вибухів на Донбасі

ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень у Донецькій області

Учасники Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 120 вибухів на Донбасі. Про це йдеться в звіті місії.

Повідомляється, що в Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 60 вибухів.

Разом з тим, в Луганській області учасники місії констатували аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, при цьому зазначивши збільшення кількості вибухів (близько 60).

Крім того, у звіті вказано, що 25 липня бойовик погрожував збити безпілотний літальний апарат ОБСЄ.

25 липня, перебуваючи приблизно в 3 км на північний захід від н. п. Дебальцеве, команда Місії готувалася здійснити політ БПЛА СММ середнього радіусу дії. В цей час бойовик на вантажівці звернувся до спостерігачів у словесній формі і пригрозив збити безпілотник.

Також місія зафіксувала бойові броньовані машини та інші ознаки військової присутності в зоні безпеки.

Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили про виявлення 23 липня у 31 км до південно-заходу від Луганська 30 танків бойовиків невстановленого типу.