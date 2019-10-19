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ОБСЕ зафиксировала поезд с углем на Донбассе

Новости » Общество    19.10.2019 - 05:12
ОБСЕ зафиксировала поезд с углем на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/mecheloao)

Поезд зафиксировали неподалеку Дебальцево

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовой поезд с полностью загруженным углем вагонами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без локомотива вблизи железнодорожной станции в неподконтрольном правительству Дебальцево.

Там же БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении.

Ранее бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявлял, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.

РБК-Украина писало, что Украина может получать угля с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси. За прошлый год экспорт каменного угля в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. Белорусский экспорт каменного угля в Украину составил 588,5 тысячи тонн (0,6 тысячи тонн в 2017 году), антрацита - 102,2 тысячи тонн (0,3 тысячи тонн в 2017 году).

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