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ОБСЄ зафіксувала потяг з вугіллям на Донбасі

Новини » Суспільство    19.10.2019 - 05:12
ОБСЄ зафіксувала потяг з вугіллям на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/mecheloao)

Потяг зафіксували неподалік Дебальцево

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували вантажний потяг із повністю завантаженим вугіллям вагонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на "Укрінформ".

Зазначається, що потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами, що стояв без локомотива поблизу залізничної станції в непідконтрольному урядові Дебальцево.

Там само БПЛА СММ малого радіуса дії виявив потяг, до складу якого входило 50 пустих вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку.

Раніше колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш заявляв, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбас.

РБК-Україна писало, що Україна може отримувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей через територію Білорусі. За минулий рік експорт кам'яного вугілля до України виріс в 980 разів, антрациту - у 340 разів. Білоруський експорт кам'яного вугілля до України склав 588,5 тисячі тонн (0,6 тисячі тонн в 2017 році), антрациту - 102,2 тисячі тонн (0,3 тисячі тонн у 2017 році).

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