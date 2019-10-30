ОБСЕ зафиксировала обстрелы неподалеку Петровского

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 28 октября зафиксировала шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, за 2 километра на север от Петровского, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1-1,5 км на юго-восток и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг.

Кроме того, находясь примерно в 2 км восточно-северо-восточнее Богдановки (подконтрольная правительству), наблюдатели слышали и видели один взрыв от артиллерийского снаряда ориентировочно за 3-5 км на северо-северо запад.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от ее края", - говорится в сообщении.

Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого.

РБК-Украина писало, что разведение сил в Золотом началось 29 октября. Это стало возможным после того, как на участке разведения в течение 7 суток соблюдался режим тишины.

Напомним, разведения сил в Петровском Донецкой области начнется через семь дней режима тишины.