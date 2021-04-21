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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 165 нарушений

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня на Донбассе. Больше всего нарушений было в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 20 апреля.

В частности, сообщается, СММ ОБСЕ зафиксировали 138 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 27 - на Луганщине.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство этих нарушений в Донецкой области зафиксировали в районах к юго-западу и северо-западу от Сигнального, неподконтрольного правительству. Также напряженной была ситуация в районе Ясного.

В Луганской области зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от Попасной и Золотого, которые размещены на линии столкновения.

Напомним, боевики на Донбассе используют запрещенные мины. В прокуратуре начали расследование об єтом нарушении.

Ранее сообщалось, что СНБО готовит разные сценарии того, как реагировать на стягивание войск РФ к границам Украины. Об этом рассказал Алексей Данилов.

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