ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 165 порушень

Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 165 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільше порушень було в Донецькій області.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 20 квітня.
Зокрема, повідомляється, СММ ОБСЄ зафіксували 138 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 27 - на Луганщині.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 5 вибухів (1 вибух у повітрі та 4 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.
Більшість цих порушень в Донецькій області зафіксували в районах на північному заході і північному заході від Сигнального, непідконтрольного уряду. Також напруженою була ситуація в районі Ясного.
У Луганській області зафіксували 27 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на сході і південному сході від Попасної і Золотого, які розміщені на лінії зіткнення.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі використовують заборонені міни. У прокуратурі почали розслідування про це порушення.
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