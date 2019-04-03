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ОБСЕ зафиксировала у боевиков новейшие системы вооружения РФ


Вооружение зафиксировано на временно оккупированной территории Луганской области

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно  оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миссии ОБСЕ в Украине.

Сообщается, что новейшие системы вооружения зафиксированы в районе населенного пункта Южная Ломоватка Луганской области.

"Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, в начале марта наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град". 

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погибли двое и ранены двое военных.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных.

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