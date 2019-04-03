ОБСЕ зафиксировала у боевиков новейшие системы вооружения РФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миссии ОБСЕ в Украине.

Сообщается, что новейшие системы вооружения зафиксированы в районе населенного пункта Южная Ломоватка Луганской области.

"Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, в начале марта наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град".

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погибли двое и ранены двое военных.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных.