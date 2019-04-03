ОБСЄ зафіксувала у бойовиків новітні системи озброєння РФ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донбасу російські новітні системи озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Місії ОБСЄ в Україні.

Повідомляється, що найновіші системи озброєння зафіксовані в районі населеного пункту Южна Ломуватка Луганської області.

"Російські найновіші системи озброєння - автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель" і комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2", зафіксовані Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ неподалік від н. п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, на початку березня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град".

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил 2 квітня російські окупаційні війська 15 раз обстріляли позиції українських підрозділів, загинули двоє і поранені двоє військових.

У зоні операції Об'єднаних сил на Донеччині в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року поранені троє українських військових.