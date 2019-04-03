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ОБСЄ зафіксувала у бойовиків новітні системи озброєння РФ


Озброєння зафіксовано на тимчасово окупованій території Луганської області

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донбасу російські новітні системи озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Місії ОБСЄ в Україні.

Повідомляється, що найновіші системи озброєння зафіксовані в районі населеного пункту Южна Ломуватка Луганської області.

"Російські найновіші системи озброєння - автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель" і комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2", зафіксовані Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ неподалік від н. п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, на початку березня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град".

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил 2 квітня російські окупаційні війська 15 раз обстріляли позиції українських підрозділів, загинули двоє і поранені двоє військових.

У зоні операції Об'єднаних сил на Донеччині в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року поранені троє українських військових.

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