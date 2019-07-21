ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обнародовала данные о нарушения режима прекращения огня на Донбассе с 00:01 до 16:00 в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщается на сайте миссии.

Как отмечается в отчете, в соответствии с договоренностями, достигнутыми 17 июля на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, СММ продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия). Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

"Миссия продолжает следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в отчете.

Напомним, что в воскресенье, 21 июля, в 00:01 на Донбассе начался бессрочный период перемирия, который был согласован во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля.

РБК-Украина писало, что в документе о перемирии на Донбассе впервые предусмотрена ответственность сторон за нарушение режима прекращения огня. О случаях нарушений будут немедленно сообщать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".