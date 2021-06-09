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ОБСЄ зафіксувала понад 75 порушень на Донбасі за добу

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Донбас, Середа 09 червня 2021 06:53
ОБСЄ зафіксувала понад 75 порушень на Донбасі за добу Фото: більшість порушень сталися в ніч із 6 на 7 червня (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. З них у Донецькій області – 53 та 23 - в Луганській.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області місія зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в ніч із 6 на 7 червня на східно-північний схід від н.п. Майорськ.

У Луганській області місія зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (жодного вибуху). Всі порушення режиму припинення вогню сталися на північний захід від н.п. Обозне.

Нагадаємо, у вівторок, 8 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, на Донбасі діти стають жертвами війни. В ОБСЄ повідомили, скільки неповнолітніх загинули, пропали безвісти і отримали поранення в результаті агресії Росії.

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