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ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

Автор: Даша Харченко

Мониторинговая миссия ОБСЕ в среду, 13 июля, зафиксировала 494 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности 395 - в Донецкой области и 99 таких нарушений в Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 395 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов неопределенного происхождения (два разрывы, шесть взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения, из которых четырнадцать оценено как артиллерийский огонь).

Большинство нарушений произошло восточнее н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) и западнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 99 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах на юго-юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и в жилом районе н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км западнее Луганска).

Напомним, в среду, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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