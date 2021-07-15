ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

В Донецкой области СММ зафиксировала 395 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов неопределенного происхождения (два разрывы, шесть взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения, из которых четырнадцать оценено как артиллерийский огонь).

Большинство нарушений произошло восточнее н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) и западнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 99 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах на юго-юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и в жилом районе н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км западнее Луганска).