ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень "тиші" на Донбасі за добу

У Донецькій області СММ зафіксувала 395 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів невизначеного походження (два розриви, шість вибухів у повітрі та 38 вибухів невизначеного походження, із яких чотирнадцять оцінено як артилерійський вогонь).

Більшість порушень сталася східніше н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) і західніше н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 99 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження..

Більшість порушень сталася в районах на південно-південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та в житловому районі н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).