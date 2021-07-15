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ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень "тиші" на Донбасі за добу

Автор: Даша Харченко

Моніторингова місія ОБСЄ в середу, 13 липня, зафіксувала 494 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема 395 - у Донецькій області та 99 таких порушень в Луганській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 395 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів невизначеного походження (два розриви, шість вибухів у повітрі та 38 вибухів невизначеного походження, із яких чотирнадцять оцінено як артилерійський вогонь).

Більшість порушень сталася східніше н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) і західніше н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 99 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження..

Більшість порушень сталася в районах на південно-південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та в житловому районі н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, у середу, 14 липня, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

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