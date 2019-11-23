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ОБСЄ зафіксувала 300 вибухів в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 04:30
ОБСЄ зафіксувала 300 вибухів в Донецькій області
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Вибухи зафіксували поблизу Петрівського

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Наголошується, що спостерігачі зафіксували близько 300 вибухів, аналогічну кількість вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом. Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи велику частину вибухів, зафіксовано в районах до південного сходу від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька), до південно-сходу і південно-південно-сходу від Харчовика (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також в районах до південно-заходу від Богданівки (підконтрольний уряду, 41 км до південно-захід від Донецька), недалеко від ділянки розведення в районі Петрівського (непідконтрольна уряду, 41 км на південь від Донецька)

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період Місія зафіксувала 1 вибух.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, військовий вантажівка був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" на території населеного пункту, в результаті чого троє військовослужбовців отримали контузію.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 22 листопада,в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

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