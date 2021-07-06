ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений "тишины" на Донбассе за несколько дней

Миссия ОБСЕ зафиксировала с 2 по 4 июля зафиксировала 339 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности Донецкой области - 261 и 78 – в Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В Донецкой области в период с вечера 2 к вечеру 4 июля СММ зафиксировала 261 нарушения режима прекращения огня, включая 58 взрывов (2 разрывы боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районе к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), на юго-восток от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также в районе северо-западнее н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка).

В Луганской области в период с вечера 2-го до вечера 4 июля СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, включая 37 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений выявлено в районах к северу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).