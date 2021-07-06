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ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень "тиші" на Донбасі за кілька днів

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Донбас, Вівторок 06 липня 2021 06:36
ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень "тиші" на Донбасі за кілька днів Фото: більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції ( twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 до 4 липня зафіксувала 339 порушень режиму припинення вогню в на Донбасі. Зокрема Донецькій області – 261 та 78 – в Луганській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

У Донецькій області в період із вечора 2 до вечора 4 липня СММ зафіксувала 261 порушення режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів (2 розриви боєприпасів, 25 вибухів у повітрі та 31 вибух невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на північний захід від н. п. Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Донецька).

У Луганській області в період із вечора 2-го до вечора 4 липня СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, включаючи 37 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень виявлено в районах на північ і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі у понеділок, 5 липня, загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців. Україна завтра обговорить це питання на засіданні ТКГ.

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