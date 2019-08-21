ОБСЕ зафиксировала почти 30 танков оккупантов на полигоне возле Донецка

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, беспилотник СММ ОБСЕ малого радиуса действия зафиксировал 29 танков (Т-64 - 13 единиц, Т-72 - 16 единиц) и 2 самоходные артиллерийские орудия (2С9 "Нона-С", 120 мм) на полигоне возле Тернового.

Кроме того, на этом полигоне, расположенном в 57 км на восток от Донецка, также было обнаружено 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм).

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 20 августа в районе проведения операции Объедиенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения.

Напомним, 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный.