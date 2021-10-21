ОБСЕ зафиксировала 269 нарушений "тишины" на Донбассе

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 216 нарушений режима прекращения огня, включая 16 взрывов. Из них - 3 взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений произошли в районе Каменки и населенного пункта Чермалык.

Там зафиксировали взрывы в воздухе и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, включая 2 взрыва. Среди них - один взрыв в воздухе и взрыв неопределенного происхождения.

Почти все нарушения режима прекращения огня произошли на участке разведения в районе Золотого и за его пределами.