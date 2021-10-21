ОБСЕ зафиксировала 269 нарушений "тишины" на Донбассе

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксируют новые нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По последним данным, ОБСЕ зафиксировала 269 таких нарушений, большая часть которых произошла в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 20 октября.
В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 216 нарушений режима прекращения огня, включая 16 взрывов. Из них - 3 взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.
Отмечается, что большинство нарушений произошли в районе Каменки и населенного пункта Чермалык.
Там зафиксировали взрывы в воздухе и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, включая 2 взрыва. Среди них - один взрыв в воздухе и взрыв неопределенного происхождения.
Почти все нарушения режима прекращения огня произошли на участке разведения в районе Золотого и за его пределами.
Напомним, что боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского воина. Позиции наших бойцов в районе Золотого обстреливали дважды из разного оружия.