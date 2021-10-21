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ОБСЕ зафиксировала 269 нарушений "тишины" на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксируют новые нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По последним данным, ОБСЕ зафиксировала 269 таких нарушений, большая часть которых произошла в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 20 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 216 нарушений режима прекращения огня, включая 16 взрывов. Из них - 3 взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений произошли в районе Каменки и населенного пункта Чермалык.

Там зафиксировали взрывы в воздухе и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, включая 2 взрыва. Среди них - один взрыв в воздухе и взрыв неопределенного происхождения.

Почти все нарушения режима прекращения огня произошли на участке разведения в районе Золотого и за его пределами.

Напомним, что боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского воина. Позиции наших бойцов в районе Золотого обстреливали дважды из разного оружия.

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Донбасс