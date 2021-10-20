Девять раз нарушили "тишину": боевики на Донбассе ранили военнослужащего

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики Российской Федерации девять раз открывали огонь. В результате обстрелов был ранен военнослужащий, сейчас его состояние - удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики девять раз обстреливали позиции ООС, а именно:

возле Березового - совершили обстрел из стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в направлении Золотого-4 - дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского - два раза вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Троицкого - открыли огонь из минометов калибра 82 мм;

в сторону Прицепиловки - вели обстрел из стрелкового оружия.

"Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов пострадал один военнослужащий. Сейчас он находится в больнице, а состояние его здоровья - удовлетворительное.