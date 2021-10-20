ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Девять раз нарушили "тишину": боевики на Донбассе ранили военнослужащего

Новина українською →
Донбасс, Среда 20 октября 2021 17:17
Девять раз нарушили "тишину": боевики на Донбассе ранили военнослужащего Фото: боевики 9 раз нарушили тишину и ранили военнослужащего (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики Российской Федерации девять раз открывали огонь. В результате обстрелов был ранен военнослужащий, сейчас его состояние - удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики девять раз обстреливали позиции ООС, а именно:

  • возле Березового - совершили обстрел из стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в направлении Золотого-4 - дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
  • в районе Новолуганского - два раза вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Троицкого - открыли огонь из минометов калибра 82 мм;
  • в сторону Прицепиловки - вели обстрел из стрелкового оружия.

"Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов пострадал один военнослужащий. Сейчас он находится в больнице, а состояние его здоровья - удовлетворительное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Украина Российская Федерация ДНР
NEWS
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
DAILY
Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете