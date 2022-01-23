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ОБСЕ зафиксировала 231 нарушение режима "тишины" в зоне ООС за сутки

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Воскресенье 23 января 2022 05:53
ОБСЕ зафиксировала 231 нарушение режима "тишины" в зоне ООС за сутки Фото: ОБСЕ зафиксировала 231 нарушение режима "тишины" в зоне ООС за сутки (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЕ зафиксировала в течение пятницы, 21 января, 75 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще 156 случаев было зафиксировано в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет №15/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 22 января.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов (1 разрыв боеприпаса и 13 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах юго-восточнее Чермалыка (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка), юго-западнее Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к северо-востоку и северу от Широкино (подконтрольный правительству, 100 км южнее Донецка).

"В Луганской области Миссия зафиксировала 156 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Практически все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Ранее мы писали, что Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в оккупированной Горловке.

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