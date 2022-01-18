ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в оккупированной Горловке

Новина українською →
Донбасс, Вторник 18 января 2022 12:57
Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в оккупированной Горловке Фото: наблюдатель миссии ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Илона Свиридова

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе проверяет сообщение украинской разведки об утечке химикатов в Горловке. Пока подтверждения данной информации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

"16 и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный правительству город, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что в Горловке на химическом заводе "Стирол" произошла утечка химикатов. Также сообщалось, что российская сторона якобы может использовать данный факт, чтобы обвинить Украину в химической атаке, и как повод для масштабного вторжения.

До этого в США заявили, что имеют доказательства того, что Россия готовит предлог для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Горловка Донбасс
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год