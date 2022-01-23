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ОБСЄ зафіксувала 231 порушення режиму "тиші" в зоні ООС за добу

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Неділя 23 січня 2022 05:53
ОБСЄ зафіксувала 231 порушення режиму "тиші" в зоні ООС за добу Фото: ОБСЄ зафіксувала 231 порушення режиму "тиші" в зоні ООС за добу (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом п'ятниці, 21 січня, 75 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще 156 випадків було зафіксовано в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт №15/2022, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 22 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів (1 розрив боєприпасу і 13 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Відзначається, що більшість таких випадків виявлено в районах південно-схід. Чермалика (підконтрольний уряду, 77 км на південь від Донецька), південно-західніше Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), а також на північний схід і північ від Широкіно (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька).

"У Луганській області місія зафіксувала 156 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 50 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Практично всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

Раніше ми писали, що Місія ОБСЄ не знайшла підтвердження витоку хімікатів в окупованій Горлівці.

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