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ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 02:19
ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 223 нарушения режима прекращения огня за сутки 26 марта. Большинство из них в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Практически все нарушения зафиксированы вблизи Горловки.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 493 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 149 нарушений. Почти все нарушения наблюдались в районах к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Напомним, 26 марта боевики из минометов и других вооружений обстреляли украинские позиции возле Шумов в районе оккупированной Горловки. В результате четверо бойцов погибли и еще двое получили ранения.

РБК-Украина писало, что 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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