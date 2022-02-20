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ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Reuters

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Донбасс, Воскресенье 20 февраля 2022 06:24
ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Reuters Фото: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали почти 2 тысячи нарушений (facebook.com/oscesmm)
Автор: Артур Родивилов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали около двух тысяч нарушений режима прекращения огня 19 февраля. По итогам 18 февраля было зафиксировано 1600 нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, 17 февраля было зафиксировано 870 нарушений.

В ОБСЕ заявили, что число нарушений выросло до уровня, который фиксировался перед усилением режима прекращения огня.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых.

После этого стало известно, что из-за обстрелов был ранен еще один военный.

Добавим, РБК-Украина следит за происходящим на Донбассе.

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