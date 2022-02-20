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ОБСЄ зафіксувала майже 2 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі, - Reuters

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Донбас, Неділя 20 лютого 2022 06:24
ОБСЄ зафіксувала майже 2 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі, - Reuters Фото: спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 2 тисячі порушень (facebook.com/oscesmm)
Автор: Артур Родивилов

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували близько двох тисяч порушень режиму припинення вогню 19 лютого. За підсумками 18 лютого було зафіксовано 1600 порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, 17 лютого було зафіксовано 870 порушень.

В ОБСЄ заявили, що кількість порушень зросла до рівня, який фіксувався перед посиленням режиму припинення вогню.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі, повідомивши про двох загиблих і трьох поранених.

Після цього стало відомо, що через обстріли був поранений ще один військовий.

Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі.

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