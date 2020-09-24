ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области. Нарушения зафиксированы 22 сентября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ предполагают, что некоторые нарушения произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения. При этом практически все нарушения произошли вблизи Петровского и Лебединского.

За суткки 21 сентября в Донецкой области зафиксировали одно нарушение перемирия.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение текущего и предыдущего отчетных периодов (22 и 21 сентября, - ред.).

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля было зафиксировано 1 228 нарушений режима прекращения огня. Среди них - 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов

Напомним, в штабе ООС сообщали, что за сутки 22 сентября на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков.

РБК-Украина писало, что 23 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения договоренностей.