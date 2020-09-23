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На Донбассе за сутки сохранялся режим "тишины"

Донбасс, Среда 23 сентября 2020 08:16
На Донбассе за сутки сохранялся режим "тишины"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные продолжают выполнять условия перемирия, достигнутого 22 июля. Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

С начала текущих суток ситуация на Донбассе также продолжает оставаться спокойной, нарушений режима "тишины" нет.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 22 сентября зафиксировала одно нарушение перемирия на Донбассе. Взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в Донецкой области на подконтрольной правительству территории.

Также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны России.

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