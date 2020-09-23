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На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения

Донбасс, Среда 23 сентября 2020 18:24
На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 23 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное были зафиксированы два беспилотника оккупантов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4". Они пересекли линию разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - говорится в сообщении.

При том отмечается, что нарушений режима "тишины" на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.

Напомним, сегодня в районе Песок на взрывном устройстве подорвались двое военных. Их состояние оценивается средней степени тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков.

Добавим, что мониторинговая миссия ОБСЕ 22 сентября зафиксировала одно нарушение перемирия на Донбассе. Взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в Донецкой области на подконтрольной Украине территории.

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