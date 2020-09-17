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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Донбасс, Четверг 17 сентября 2020 17:27
Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 сентября, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты совершили один обстрел в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Новогригорьевка. Провокационный огонь открыли из стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 16 сентября боевики на Донбассе дважды нарушали режим "тишины".

Кроме того, Кабмин расширил список населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных власти. В перечень таких включили село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на линии соприкосновения.

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