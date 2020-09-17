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На Донбассе боевики дважды открывали огонь

Донбасс, Четверг 17 сентября 2020 07:46
На Донбассе боевики дважды открывали огонь
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел из подствольного гранатомета в сторону украинских позиций зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.

"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие выстрелов нет.

"В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневые провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Отметим, погибший Роман Червинский был водителем-механиком 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины расширил список населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных власти. В перечень таких включили село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на линии соприкосновения.

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