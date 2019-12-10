ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СЦКК зафиксировал боевиков на участке разведения

Новости » Общество     10.12.2019 - 11:16
СЦКК зафиксировал боевиков на участке разведения
Иллюстративное фото (loga.gov.ua)

Их пребывание там запрещено минскими соглашениями

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) зафиксировал пребывания боевиков на участке разведения сил и средств в Станице Луганской, что запрещено минскими соглашениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Отмечается, что представители вооруженных формирований были одеты в камуфляж российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Такая символика в составе СЦКК не используется.

"Представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведение, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", - говорится в сообщении.

Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были имплементированы в рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Также отмечается, что в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей "ЛНР" и "ДНР" в составе СЦКК нет.

"Требуем в оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", - говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что на участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли.

Председатель ОБСЕ Лайчак посетил Станицу Луганскую СЦКК не видит угрозы прямого вторжения России
Новости Украины СЦККСтаница Луганская
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь