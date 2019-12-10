СЦКК зафиксировал боевиков на участке разведения

Иллюстративное фото (loga.gov.ua)

Их пребывание там запрещено минскими соглашениями

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) зафиксировал пребывания боевиков на участке разведения сил и средств в Станице Луганской, что запрещено минскими соглашениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Отмечается, что представители вооруженных формирований были одеты в камуфляж российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Такая символика в составе СЦКК не используется.

"Представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведение, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", - говорится в сообщении.

Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были имплементированы в рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Также отмечается, что в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей "ЛНР" и "ДНР" в составе СЦКК нет.

"Требуем в оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", - говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что на участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли.