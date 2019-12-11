ОБСЄ зафіксувала 140 вибухів на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Більшість вибухів зафіксували в Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 125 вибухів у Донецькій області 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому більше вибухів (приблизно 125) порівняно з попередньою добою (приблизно 100 вибухів). Майже половину порушень режиму припинення вогню і більшість вибухів зафіксовано в районах на північ і захід від Красногорівки і до північно-заходу від Олександрівки.

У Луганській області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому 15 вибухів, порівняно з попередньою добою (13 вибухів). Більша частина порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на схід від Золотого.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) зафіксував перебування бойовиків на ділянці розведення сил і засобів в Станиці Луганської, що заборонено мінськими угодами.