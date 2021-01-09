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В Донецкой области в результате взрыва ранен подросток

Суббота 09 января 2021 01:12
В Донецкой области в результате взрыва ранен подросток
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 5 января медработники больницы в Большой Новоселке сообщили наблюдателям о том, что 3 января к ним доставили мальчика с ранениями ноги и руки, которые соответствовали последствиям взрыва. Его перевели в больницу в Мариуполь.

Кроме того, отец подростка сообщил по телефону команде Миссии, что 3 января его сын получил осколочные ранения ноги и руки после того, как принес домой и попытался разобрать предмет, который он нашел в мусорном баке. Мальчик нашел небольшую закрытую металлическую трубку в Благодатном и получил ранение, когда пытался разобрать ее.

Ранее ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Напомним, ОБСЕ зафиксувала 218 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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