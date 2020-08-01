ОБСЕ зафиксировала 123 нарушений на Донбассе за четыре дня перемирия

За первые четыре дня перемирия, с 27 по 30 июля, СММ ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения на Донбассе. Все они - в Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Ни одного нарушения в Луганской области наблюдатели не зафиксировали.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля, - ред.) СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30 июля было всего одно нарушение.

"В Донецкой области камера СММ на шахте "Октябрьская" зафиксировал один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1-2 км к западу", - отмечается в отчете.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.

РБК-Украина писало, что в ПА ОБСЕ обеспокоены эскалацией на Донбассе после соглашения о перемирии.