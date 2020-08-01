ОБСЄ зафіксувала 123 порушень на Донбасі за чотири дні перемир'я

За перші чотири дні перемир'я, з 27 по 30 липня, СММ ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі. Всі вони - в Донецькій області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Жодного порушення в Луганській області спостерігачі не зафіксували.

"З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду (30 липня, - ред.) СММ зафіксувала в цілому 123 порушення режиму припинення вогню. У тому числі 32 вибуха, один снаряд в польоті і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що 30 липня було всього одне порушення.

"У Донецькій області камера СММ на шахті "Октябрська" зафіксувала один снаряд в польоті на розрахунковій дальності 0,1-2 км на захід", - наголошується в звіті.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі в перший день домовленостей про перемир'я.

РБК-Україна писало, що в ПА ОБСЄ занепокоєні ескалацією на Донбасі після угоди про перемир'я.