ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений "тишины" на Донбассе

В Донецкой области СММ ОБСЕ зарегистрировала 112 нарушений режима прекращения огня, в том числе 66 взрывов (65 взрывов неопределенного происхождения и один взрыв в воздухе)

Как отмечается, большинство нарушений произошли к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское, северо-западу от Ясиноватой, а также северо-востоку от н. п. Александровка.

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.