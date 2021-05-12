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На Донбассе с начала суток три обстрела. Боевики применили минометы

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Донбасс, Среда 12 мая 2021 18:08
На Донбассе с начала суток три обстрела. Боевики применили минометы Фото: на Донбассе с начала суток 3 обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 12 мая трижды обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Военнослужащие из состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Вблизи Новгородского оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в районе Мирного подразделения ООС попали под огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Еще один обстрел зафиксировали вблизи Авдеевки. Там пророссийские боевики применили подствольные гранатометы.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - добавили в Минобороны.

Напомним, вчера пророссийские боевики 8 раз открывали огонь в сторону украинских военных.

Добавим, в штабе ООС рассказали, какое количество пророссийских боевиков воюет на Донбассе. В командовании также назвали количество российского военного контингента на границе.

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