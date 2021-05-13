ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень "тиші" на Донбасі

У Донецькій області СММ ОБСЄ зареєструвала 112 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 66 вибухів (65 вибухів невизначеного походження і один вибух у повітрі).

Як зазначається, більшість порушень відбулися на північ від ділянки розведення в районі н.п. Петровське, північний захід від Ясинуватої, а також північний схід від н.п. Олександрівка.

У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.