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ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень "тиші" на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області за минулу добу. У Луганській області зберігалася тиша.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області СММ ОБСЄ зареєструвала 112 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 66 вибухів (65 вибухів невизначеного походження і один вибух у повітрі).

Як зазначається, більшість порушень відбулися на північ від ділянки розведення в районі н.п. Петровське, північний захід від Ясинуватої, а також північний схід від н.п. Олександрівка.

У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, проросійські бойовики з початку 12 травня до вечора тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не постраждали.

Додамо, у штабі ООС розповіли, яка кількість проросійських бойовиків воює на Донбасі. У командуванні також назвали кількість російського військового контингенту на кордоні.

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