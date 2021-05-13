ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень "тиші" на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області за минулу добу. У Луганській області зберігалася тиша.
Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.
У Донецькій області СММ ОБСЄ зареєструвала 112 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 66 вибухів (65 вибухів невизначеного походження і один вибух у повітрі).
Як зазначається, більшість порушень відбулися на північ від ділянки розведення в районі н.п. Петровське, північний захід від Ясинуватої, а також північний схід від н.п. Олександрівка.
У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.
Нагадаємо, проросійські бойовики з початку 12 травня до вечора тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не постраждали.
Додамо, у штабі ООС розповіли, яка кількість проросійських бойовиків воює на Донбасі. У командуванні також назвали кількість російського військового контингенту на кордоні.