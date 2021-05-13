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ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений "тишины" на Донбассе

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Донбасс, Четверг 13 мая 2021 07:42
ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений "тишины" на Донбассе Фото: в Луганской области сохранялась тишина (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 112 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за прошедшие сутки. В Луганской области сохранялась тишина.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ ОБСЕ зарегистрировала 112 нарушений режима прекращения огня, в том числе 66 взрывов (65 взрывов неопределенного происхождения и один взрыв в воздухе)

Как отмечается, большинство нарушений произошли к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское, северо-западу от Ясиноватой, а также северо-востоку от н. п. Александровка.

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Напомним, пророссийские боевики с начала 12 мая до вечера трижды обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Военнослужащие из состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Добавим, в штабе ООС рассказали, какое количество пророссийских боевиков воюет на Донбассе. В командовании также назвали количество российского военного контингента на границе.

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