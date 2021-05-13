ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень "тиші" на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Четвер 13 травня 2021 07:42
ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень "тиші" на Донбасі Фото: у Луганській області зберігалася тиша (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області за минулу добу. У Луганській області зберігалася тиша.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області СММ ОБСЄ зареєструвала 112 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 66 вибухів (65 вибухів невизначеного походження і один вибух у повітрі).

Як зазначається, більшість порушень відбулися на північ від ділянки розведення в районі н.п. Петровське, північний захід від Ясинуватої, а також північний схід від н.п. Олександрівка.

У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, проросійські бойовики з початку 12 травня до вечора тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не постраждали.

Додамо, у штабі ООС розповіли, яка кількість проросійських бойовиків воює на Донбасі. У командуванні також назвали кількість російського військового контингенту на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ОБСЄ Донбас
NEWS
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним