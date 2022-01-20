UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ОБСЕ за сутки зафиксировала 58 нарушений режима "тишины" в зоне ООС

Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще 44 нарушения было зафиксировано в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет №12/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 января.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино и юго-западнее Светлодарска.

"В Луганской области СММ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня, которые произошли северо-восточнее участка разведения в районе поселка Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сообщили в Миссии ОБСЕ.

Ранее мы писали, что глава ОБСЕ назвал угрозу войны в Европе самой высокой за последние 30 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ