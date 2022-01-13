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Глава ОБСЕ назвал угрозу войны в Европе самой высокой за последние 30 лет

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 14:22
Глава ОБСЕ назвал угрозу войны в Европе самой высокой за последние 30 лет Фото: действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил о новой угрозе войны в связи с напряженностью вокруг Украины. При этом он заявил, что угроза войны в Европе является самой высокой за последние 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

"Кажется, что опасность войны в регионе ОБСЕ больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - заявил Рау, не упоминая напрямую Россию, на презентации программы польского председательства в ОБСЕ в Вене.

По его словам, уже несколько недель наблюдается "крупная военная эскалация в Восточной Европе".

"Нынешний кризис угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы. Призывы к "гарантиям безопасности" и рассуждения о сферах влияния требуют серьезной оценки и соответствующего ответа в соответствии с принципами международного права, которым привержены все государства-члены ОБСЕ", - добавил Рау.

Рау призвал использовать форум ОБСЕ, чтобы прийти к деэскалации ситуации.

"ОБСЕ была там, чтобы обсудить все концепции, а также меры по укреплению доверия. Необходимым условием было то, что все вовлеченные стороны вели диалог в духе доброй воли. Решения должны соответствовать минским соглашениям и предусматривать полное уважение суверенитета и территориального единства Украины в рамках международно признанных границ", - заявил глава ОБСЕ.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может усилить присутствие на восточном фланге, если Россия нападет на Украину.

При этом он отметил важность таких переговоров, поскольку есть угроза новой войны в Европе.

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