ОБСЄ за добу зафіксувала 58 порушень режиму "тиші" в зоні ООС

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще 44 порушення було зафіксовано в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт №12/2022, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 січня.
"У Донецькій області місія зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 4 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.
Більшість порушень сталося в районах на північ від Широкиного і південний захід від Світлодарська.
"У Луганській області СММ зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню, які сталися на північний схід від ділянки розведення в районі селища Золоте (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в місії ОБСЄ.
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