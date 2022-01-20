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ОБСЄ за добу зафіксувала 58 порушень режиму "тиші" в зоні ООС

Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще 44 порушення було зафіксовано в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт №12/2022, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 січня.

"У Донецькій області місія зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 4 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталося в районах на північ від Широкиного і південний захід від Світлодарська.

"У Луганській області СММ зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню, які сталися на північний схід від ділянки розведення в районі селища Золоте (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в місії ОБСЄ.

Раніше ми писали, що глава ОБСЄ назвав загрозу війни в Європі найвищою за останні 30 років.

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ОБСЄ