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ОБСЕ сообщила об обстреле офиса в Мариуполе. Миссия эвакуируется из Украины

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 07 марта 2022 01:36
ОБСЕ сообщила об обстреле офиса в Мариуполе. Миссия эвакуируется из Украины Фото: ОБСЕ сообщила об обстреле офиса в Мариуполе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Отмечается, что продолжается эвакуация местных членов миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.

Уточняется, что из Киева начался двигаться еще один конвой местных членов миссии. Последняя группа - "глава Миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину".

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