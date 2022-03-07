ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ОБСЄ повідомила про обстріл офісу в Маріуполі. Місія евакуюється з України

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 07 березня 2022 01:36
ОБСЄ повідомила про обстріл офісу в Маріуполі. Місія евакуюється з України Фото: ОБСЄ повідомила про обстріл офісу в Маріуполі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі в результаті обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

Відзначається, що триває евакуація місцевих членів місії, які раніше були в Краматорську і Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених в Маріуполі відкладається з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почався рух ще один конвой місцевих членів місії. Остання група - "глава Місії і вище керівництво - тепер покине Україну".

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати