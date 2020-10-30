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ОБСЕ сообщила о гибели гражданского в результате взрыва гранаты в Северодонецке

Северодонецк, Пятница 30 октября 2020 00:46
ОБСЕ сообщила о гибели гражданского в результате взрыва гранаты в Северодонецке
Фото: граната (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В результате детонации ручной гранаты в подвале многоквартирного дома в Северодонецке погиб 53-летний мужчина. Он умер еще 14 октября от полученных травм.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 27 октября 50-летняя жена погибшего, рассказала наблюдателям
СММ, что ее муж погиб 14 октября в результате взрыва устройства, с которым он работал в подвале.

Вскрытие показало, что мужчина получил травмы, сопоставимые с травмами, нанесенными в результате взрыва ручной гранаты, и что он впоследствии скончался от кровопотери.

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ ОБСЕ не сообщала ни об одном погибшем среди гражданского населения.

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