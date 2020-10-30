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ОБСЄ повідомила про загибель цивільного в результаті вибуху гранати в Сєверодонецьку

Сєвєродонецьк, П'ятниця 30 жовтня 2020 00:46
ОБСЄ повідомила про загибель цивільного в результаті вибуху гранати в Сєверодонецьку
Фото: граната (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У результаті детонації ручної гранати в підвалі багатоквартирного будинку в Сєвєродонецьку загинув 53-річний чоловік. Він помер ще 14 жовтня від отриманих травм.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Так, 27 жовтня 50-річна дружина загиблого розповіла спостерігачам
СММ, що її чоловік загинув 14 жовтня в результаті вибуху пристрою, з яким він працював в підвалі.

Розтин показав, що чоловік отримав травми, зіставні з травмами, заподіяними в результаті вибуху ручної гранати, і що він згодом помер від крововтрати.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині з початку року жертвами конфлікту стали 87 мирних жителів.

Нагадаємо, з початку перемир'я на Донбасі 27 липня СММ ОБСЄ не повідомляла ні про одного загиблого серед цивільного населення.

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