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ОБСЕ сократила количество наблюдателей в Украине из-за COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса. Человеческий ресурс в ОБСЕ пытаются компенсироваться большим количеством установленных камер видеонаблюдения и техническими возможностями.

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Об этом на брифинге в Киеве заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

"Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, было сокращено количество наблюдателей, которых привлечено к деятельности миссии в Украине. Эта нехватка человеческих ресурсов была в значительной степени компенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установление дополнительных камер наблюдения", - сказала Линде.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ расширила свое присутствие в Херсонской области. Это сделано для отслеживания событий в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

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