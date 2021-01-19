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ОБСЕ усилила присутствие в Херсонской области

Киев, Вторник 19 января 2021 13:22
ОБСЕ усилила присутствие в Херсонской области
Фото: Анн Линде (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширила свое присутствие в Херсонской области. Она это сделала для отслеживания событий в оккупированном Крыму.

Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на совместном брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

По ее словам, мониторы, которые представляют специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, не напрямую отслеживают события, которые происходят на оккупированном полуострове.

"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар". И на восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму", - рассказала она.

Напомним, новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину. Ее визит продлится 19-20 января.

Отметим, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение комитета ГА ООН.

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