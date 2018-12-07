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В ОБСЕ согласовали документ о безопасности журналистов

Новости » Политика    07.12.2018 - 19:16
В ОБСЕ согласовали документ о безопасности журналистов
Фото: Энцо Моаверо-Миланези (flickr.com/mfarussia)

В ОБСЕ добавили, что свобода СМИ является очень важной ценностью в Организации

Совет министров иностранных дел ОБСЕ пришел к единодушному согласию относительно важного документа о безопасности журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези во время пресс-конференции в Милане, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Он добавил, что свобода СМИ является очень важной ценностью в Организации, и "мы должны ее защищать".

"В течение 27 лет ОБСЕ удалось достичь единодушного согласия относительно важного документа о безопасности журналистов, медиа-плюрализме, физической и персональной безопасности журналистов, которые часто рискуют во время своей деятельности", - сказал Моаверо-Миланези.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявлял, что угрозы журналистам в Украине должны расследоваться.

"Даже если есть конфликт, все равно должен происходить обмен информацией, поддерживаться деятельность журналистов. Именно поэтому мы просили об освобождении Сущенко", - отметил Арлем Дезир.

Напомним, Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом. Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко.

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